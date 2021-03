O plantel do Sporting regressou nesta segunda-feira aos trabalhos na academia de Alcochete, após os dois dias de folga concedidos por Ruben Amorim à equipa.

A sessão de trabalho, que serviu para iniciar a preparação para o jogo de sábado com o Tondela, ainda não contou com Paulinho nem com Pedro Porro, que fizeram tratamento para debelar as respetivas lesões.

O Sporting é líder isolado da Liga com 58 pontos, mais dez do que o FC Porto e 12 do que o Sp. Braga, que só joga nesta terça-feira para a 22.ª jornada da Liga.