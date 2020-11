Campeão da Europa em 2016, João Mário não joga pela Seleção desde outubro do ano passado e tem estado ausente das opções de Fernando Santos nos jogos da Liga das Nações.

Apesar de garantir que vai lutar por voltar a merecer a confiança do selecionador, o médio do Sporting disse não estar desiludido por ter sido deixado de fora. «Claro que não! Portugal é provavelmente uma das seleções mais em forma: uma das melhores do Mundo neste momento e nunca é fácil estar numa seleção assim. Vou continuar a trabalhar para que em março, com mais minutos de jogo e mais ritmo, possa competir por um lugar na Seleção. Quero muito voltar, mas sei que tenho de trabalhar muito para isso», disse em declarações aos jornalistas à margem do treino do Sporting realizado esta quinta-feira em Alcochete.

Emprestado pelo Inter, clube ao qual rumou há quatro anos, João Mário admitiu que a intenção de ter um lugar de destaque na equipa das quinas no próximo Europeu, como teve há quatro anos, pesou na decisão de regressar ao futebol português, onde viveu a melhor fase da carreira entre 2015 e 2016. «A Seleção é um grupo que conheço bem e gosto bastante de estar lá. Estando no Sporting e tendo um ano bastante positivo, estaria sempre mais perto. Esse motivo pesou na minha escolha para voltar a casa», rematou.