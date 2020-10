O Sporting deu continuidade à preparação para o jogo de domingo em Alvalade frente ao Tondela.

Antunes, a contas com uma mialgia na região posterior da coxa direita, regressou ao relvado, mas também trabalhou no ginásio e ainda não esteve às ordens de Ruben Amorim, tal como Bruno Tabata. O ex-Portimonense e internacional sub-23 pelo Brasil limitou-se a fazer tratamento e trabalho de ginásio.

A sessão desta sexta-feira já contou com a presença dos titulares do jogo de quarta-feira com o Gil Vicente, que na véspera tinham feito trabalho de recuperação.