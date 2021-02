Depois do dia de folga, o Sporting voltou esta terça-feira a trabalhar na academia de Alcochete, dando início à preparação para o clássico da 21.ª jornada com o FC Porto.

Paulinho, a contas com uma lesão num tendão da coxa esquerda que já o havia afastado do jogo com o Portimonense em Alvalade, foi a única ausência dos trabalhos. O avançado contratado ao Sp. Braga esteve em tratamento.

O plantel leonino volta a treinar nesta quarta-feira da parte da manhã.

O FC Porto-Sporting joga-se no sábado a partir das 20h30 e pode ser decisivo sobretudo nas aspirações que os dragões ainda têm de revalidarem o título de campeões nacionais.