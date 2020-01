Renan Ribeiro (tratamento e ginásio) e Luís Neto (em tratamento e fisioterapia) foram os únicos jogadores ausentes do treino desta quinta-feira do Sporting, que continua a preparar o clássico de domingo com o FC Porto.

Às ordens de Silas estiveram Rodrigo Fernandes, Matheus Nunes e Pedro Mendes, que já treinam habitualmente integrados na equipa principal, bem como Eduardo Quaresma e Anthony Walker.

O clássico da 15.ª jornada está marcado para domingo a partir das 17h30.