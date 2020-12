O Sporting cumpriu esta quarta-feira mais uma sessão de trabalho com vista ao duelo com o Belenenses no Estádio Nacional.

Numa sessão que voltou a não contar com Jovane Cabral, que trabalhou à parte no ginásio e no relvado, Ruben Amorim aproveitou para chamar aos trabalhos Vasco Gaspar, guarda-redes de 17 anos da equipa sub-23, e Geny Catemo, extremo de 19 anos que tem atuado maioritariamente na equipa B leonina.

Nuno Mendes, que renovou na véspera o contrato que o ligava aos leões, foi alvo de uma espécie de praxe.

O Sporting mede forças com o Belenenses no próximo domingo para a 11.ª jornada do campeonato.