O Sporting regressou nesta segunda-feira aos treinos e Ruben Amorim recebeu uma boa notícia.

Jovane Cabral está recuperado de uma lesão que o afastou dos relvados nos últimos dois meses e treinou integrado.

Pedro Porro continua entregue ao departamento médico e os titulares do jogo com diante do Vizela fizeram treino de recuperação.

O plantel leonino regressa aos trabalhos na quarta-feira de manhã, após um dia de folga, para iniciar a preparação com vista ao jogo de sábado com o Sp. Braga para a 19.ª jornada da Liga.