Nuno Mendes está recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo e já voltou a trabalhar sem limitações às ordens de Ruben Amorim.

Recorde-se que o lateral de 19 anos havia falhado as duas primeiras jornadas da Liga, podendo agora ser opção para o jogo de sábado com o Belenenses no Estádio José Alvalade.

Ruben Amorim tem agora todo o plantel à disposição.