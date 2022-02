Pedro Gonçalves foi baixa no treino do Sporting desta quarta-feira, a dois dias do clássico com o FC Porto no Estádio do Dragão, tendo-se limitado a fazer trabalho de ginásio.

O avançado dos leões saiu lesionado no jogo do passado domingo com o Famalicão em Alvalade, estando por isso em dúvida para o duelo de sexta-feira. Dúvida essa que poderá ser esclarecida nesta quinta-feira a partir das 16h30, hora em que Ruben Amorim fará a antevisão ao clássico da 22.ª jornada.

De referir que o Sporting tem já uma baixa confirmada para o jogo com FC Porto: Pedro Porro, que viu o quinto amarelo no último encontro e terá de cumprir castigo.