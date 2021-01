Depois do regresso aos trabalhos com os titulares do jogo com o Marítimo em trabalho de recuperação, o Sporting prosseguiu esta quarta-feira, já com todo o plantel, a preparação para o jogo de sexta-feira em Alvalade com o Rio Ave, para a 14.ª jornada da Liga.

O clube leonino não reportou a existência de casos clínicos, continuando Ruben Amorim a ter todo o plantel fisicamente apto.

Esta quinta-feira, pelas 18h30, Ruben Amorim faz a antevisão ao jogo com o Rio Ave, agenado para sexta-feira às 18h30, dia em que os rivais FC Porto e Benfica medem forças no Estádio do Dragão.