O plantel do Sporting retomou neste domingo os trabalhos horas após a vitória sobre o Moreirense em Alvalade por 2-1.

Os titulares do jogo com a equipa minhota fizeram todos trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos, incluindo o guarda-redes Adán, trabalharam normalmente no relvado.

Esta segunda-feira é dia de folga e a partir de terça-feira os leões começam a preparar o jogo da 9.ª jornada diante do Famalicão.