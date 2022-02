Os futebolistas Zouhair Feddal e Pedro Gonçalves continuam como baixas para o treinador do Sporting, Ruben Amorim, que não pôde contar com o marroquino e com o português esta segunda-feira, devido a tratamento às respetivas lesões.

Feddal foi baixa de última hora para o duelo ante o Marítimo, no sábado, da 24.ª jornada da I Liga, devido a um traumatismo no joelho direito.

Já Pedro Gonçalves, que também falhou o jogo na Madeira, deve ficar de fora alguns jogos, de acordo com as palavras de Amorim, na antevisão ao último encontro. Segundo informou o Sporting no final da última semana, o dianteiro dos leões apresenta uma mialgia na coxa esquerda.

No treino de domingo, Feddal e Pedro Gonçalves já não tinham contado para Amorim.

Os verde e brancos voltam a treinar na academia na terça-feira, dia em que Amorim faz a antevisão ao Sporting-FC Porto a partir das 12h30, em Alcochete.

O clássico, relativo à primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, joga-se a partir das 20h45 de quarta-feira, 2 de março, em Alvalade.