Em dia de aniversário, Ruben Amorim teve dois «presentes» no treino desta quinta-feira. O lateral espanhol Pedro Porro e o médio Daniel Bragança já cumpriram a sessão de trabalhos sem qualquer limitação.

Porro não joga desde o início de dezembro devido a uma lesão muscular na coxa direita, enquanto o internacional sub-21 português falhou o duelo dos leões diante do Santa Clara, por estar a contas com uma tendinopatia no joelho esquerdo.

Em Alcochete, os titulares no jogo da meia-final da Taça da Liga fizeram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes estiveram às ordens de Amorim.

Esta sexta-feira, pelas 10h30, o conjunto de Alvalade prossegue a preparação do dérbi com o Benfica, na meia-final da Taça da Liga, marcado para sábado, às 19h45.