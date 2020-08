O Sporting cumpriu esta terça-feira mais uma sessão de trabalho no estágio que está a realizar em Lagos até ao fim de semana.

Rúben Amorim apostou essencialmente na vertente tática, num longo treino de quase duas horas.

Recorde-se que a 28 de agosto os leões têm um teste com o Portimonense (20h30 em Portimão), seguindo-se novo jogo a 30 diante do Belenenses SAD no Estádio Algarve.

O Sporting volta a treinar esta quarta-feira a partir das 09h30.