Shoya Nakajima já iniciou o processo de reintegração no plantel do FC Porto.

O internacional japonês treina à parte do resto dos jogadores desde o início da semana no centro de estágios do Olival, sabe o Maisfutebol.

Nakajima fez entretanto o teste à covid-19, que deu negativo, e regressou ao trabalho individualizado para recuperar a forma física.

Recorde-se que o extremo de 25 anos deixou os treinos com o resto do plantel, no início de maio, para ficar isolado em casa com a mulher, que tem asma, e a filha bebé, tendo dispensado até os empregados.

Entretanto, no início de junho, Sérgio Conceição confirmou a ausência do jogador, sem entrar em detalhes. «Nakajima não está no grupo. A Direção está a tratar e tratará da melhor forma a ausência dele, não há mais a falar», disse então o técnico do FC Porto.

O japonês pediu recentemente a reintegração, mas Conceição fez depender o regresso da aceitação do grupo de trabalho. O primeiro passo foi agora dado.

Nakajima, que foi contratado ao Al Duhail, do Qatar, no último verão, por uma verba a rondar os 12,5 milhões de euros, fez 28 jogos esta época pelo FC Porto, tendo apontado um golo.