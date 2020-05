O FC Porto voltou a trabalhar esta terça-feira no centro de estágios do Olival e comunicou não ter registado «qualquer ocorrência no boletim clínico», depois de no final da última semana a equipa ter realizado testes à covid-19.



Três jogadores da equipa B voltaram a trabalhar às ordens de Sérgio Conceição. A saber: o guarda-redes Francisco Meixedo, o médio Fábio Vieira e o avançado João Mário.



Os dragões voltam a treinar esta quarta-feira à tarde, novamente no Olival.