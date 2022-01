Nélson Veríssimo recebeu esta quinta-feira, véspera do jogo em Arouca, duas boas notícias no treino: os regressos de Everton Cebolinha e Nemanja Radonjić.

O primeiro esteve infetado com covid-19, e já cumpriu o habitual período de isolamento, ao passo que o segundo está a regressar de uma lesão sofrida em novembro, frente ao Paços de Ferreira, numa partida da Taça de Portugal.

O Benfica, refira-se, defronta na sexta-feira o Arouca, a partir das 19h00, no jogo que abre a ronda 19 da Liga.

Veja na galeria acima associada as fotografias do treino, publicadas no site do Benfica.