A Seleção Nacional arrancou para a preparação para a fase final do Euro2020, na Cidade do Futebol, com cinco esperadas ausências.

Além de Gonçalo Guedes, afastado depois de um teste positivo à covid-19, notam-se ainda as ausências de Bruno Fernandes, que jogou a final da Liga Europa na quarta-feira, além de João Cancelo, Ruben Dias e Bernardo Silva que ainda vão jogar a final da Liga dos Campeões.

De resto, Fernando Santos contou com 21 jogadores disponíveis, sem qualquer registo de problemas físicos.