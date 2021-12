O treinador do Sporting, Ruben Amorim, esteve privado de cinco jogadores no treino realizado na manhã deste domingo, de preparação para o jogo com o Ajax, da Liga dos Campeões.

Jovane Cabral, Rúben Vinagre, João Palhinha e Feddal estão lesionados, enquanto que Seba Coates continua em isolamento, depois de ter testado positivo à covid-19.

A equipa leonina viaja para Amesterdão na manhã desta segunda-feira, e ao início da noite faz o treino de adaptação à Arena Johann Cruyff, antecedido de conferência de imprensa.

Já com a passagem aos oitavos de final garantida, tal como o adversário, o Sporting defronta o Ajax na terça-feira, pelas 20 horas.