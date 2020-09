O Sporting treinou hoje, em Lagos, com a inclusão de sete caras novas.

Hugo Cunha, João Silva, Geny Catamo, Bruno Paz, Mess de Wit, Pedro Marques e Joelson Fernandes juntaram-se aos trabalhos da equipa principal, nesta manhã, que devido à pandemia se isolou em solo algarvio.

Depois do adiamento da estreia na Liga frente ao Gil Vicente, devido a casos de covid-19 nas duas equipas, os leões deram hoje início à preparação do jogo frente aos escoceses do Aberdeen, a contar para a terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

O Sporting volta ao trabalho no domingo, ainda em Lagos.