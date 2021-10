O FC Porto continua a preparar o dérbi com o Boavista, agendado para sábado (17h), com uma baixa no plantel: Wendell.

O lateral brasileiro continua limitado a tratamento, por força da lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo, sofrida diante do AC Milan.

Os dragões voltam a treinar na manhã desta sexta-feira, e pela hora de almoço Sérgio Conceição fará a antevisão do dérbi (12h).