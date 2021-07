De um lado, Fernando Andrade, Francisco Conceição e Evanilson. Do outro, Pepê, Otávio e Rodrigo Valente.

Na manhã desta quinta-feira, no arranque do estágio no Algarve, vários jogadores do FC Porto realizaram um desafio de futevólei.

Uma rede ao meio, duas equipas de três elementos cada. Alguns cabeceamentos, passes curtos e reação rápida, para aprimorar a técnica e também imprimir um pouco de descontração nos trabalhos.

Vistos os dotes de cada um, fica a questão: quem são os reis do futevólei no FC Porto?