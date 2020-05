O plantel principal do FC Porto realizou nesta quinta-feira mais uma sessão de trabalho no Olival, tendo em vista o regresso da Liga portuguesa, apontado para 4 de junho.



De acordo com a informação disponibilizada pelo clube, o grupo às ordens de Sérgio Conceição realizou exercícios coletivos, intensificando a preparação para as últimas dez jornadas do campeonato e a final da Taça de Portugal.



O treinador portista voltou a chamar os jovens Francisco Meixedo, Fábio Vieira e João Mário para os trabalhos da equipa principal.



O FC Porto não faz referência a qualquer ocorrência relativa ao boletim clínico.