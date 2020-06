O defesa espanhol Iván Marcano voltou a ser ausência no treino do FC Porto deste domingo, de preparação para a receção ao Marítimo, a contar para a 26.ª jornada da I Liga, na próxima quarta-feira (21h30).

Marcano prossegue tratamento após ter sofrido, no final de maio, uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, num treino da equipa azul e branca.

Na nota oficial do FC Porto, este domingo, continua a não ser esclarecida a ausência de Nakajima. O japonês tem sido ausência nos trabalhos presenciais da equipa no centro de treinos. Na passada terça-feira, o treinador, Sérgio Conceição, disse apenas que o caso com o asiático está entregue à direção.

Os dragões voltam a treinar às 16 horas de segunda-feira, no Olival.