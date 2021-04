O treinador do Benfica, Jorge Jesus, já conta com os internacionais para preparar a receção de segunda-feira ao Marítimo, em jogo da 25.ª jornada da Liga (19h).

Odysseas Vlachodimos, Haris Seferovic e Gonçalo Ramos foram os últimos a chegar, e até já tinham passado pelo Seixal na tarde de quinta-feira, mas só na sessão matinal desta sexta-feira é que Jesus já juntou os internacionais, incluindo Taarabt, Vertonghen e Rafa, que tinham voltado mais cedo.

Aqui é preciso excluir Gonçalo Ramos, no entanto. O avançado, que esteve a disputar a fase de grupos do Europeu de sub-21, passou pelo Seixal na tarde de quinta-feira, como já foi referido, mas não participou no treino desta sexta-feira, uma vez que vai jogar pela equipa B (pelas 18 horas, no reduto do Varzim).

Neste grupo de internacionais que está de regresso ao Seixal inclui-se então Odysseas Vlachodimos, que deu uma entrevista a um jornal grego enquanto esteve ao serviço da seleção, na qual assumiu a vontade de deixar o Benfica.

Apesar desta posição assumida publicamente, ao que o Maisfutebol apurou a SAD encarnada entende que o guarda-redes não infringiu qualquer regra (nem pelo conteúdo, nem mesmo ao dar a entrevista), e por isso não haverá medida disciplinar, que neste caso, provavelmente, seria uma multa.

