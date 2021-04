Nuno Tavares e Gabriel estão disponíveis para a receção do Benfica ao Gil Vicente, em jogo da 27.ª jornada da Liga marcado para sábado, dia 17 de abril (18h).

Os dois jogadores não integram a convocatória para Paços de Ferreira, mas estão clinicamente recuperados dos problemas físicos, e ainda nesta terça-feira integraram o treino, embora ainda não estejam a cem por cento.

Julian Weigl treinou com o adesivo na zona do joelho esquerdo, mas nada tem a ver com a entrada que valeu a expulsão a Stephen Eustáquio no último jogo. O médio alemão do Benfica já jogou na Capital do Móvel com um adesivo idêntico nessa zona, de resto.

Posto isto, André Almeida e Andreas Samaris são os únicos jogadores indisponíveis. O lateral direito continua a recuperar de lesão grave no Seixal, enquanto que o grego, operado mais recentemente, está em Atenas.