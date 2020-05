O Benfica continua a preparar o regresso da Liga «a todo o gás» e voltou a treinar esta segunda-feira, no Seixal, segundo informação partilhada pelos encarnados no site oficial.

O plantel de Bruno Lage «treinou afincadamente apesar do intenso calor que se fez sentir», e com os «reforços» da formação pedidos pelo técnico das águias: Leo Kokubo, João Ferreira, Morato, Rafael Brito, Gonçalo Ramos, Tiago Dantas, Tiago Araújo e Paulo Bernardo.

Recorde-se que o Benfica regressa à competição depois da paragem provocada pela pandemia de covid-19 no dia 4 de junho, a partir das 19h45, frente ao Tondela. A partida joga-se no Estádio da Luz.

