Pepe e Marcano, ambos a fazerem treino condicionado, continuam a ser baixas no FC Porto, que esta manhã voltou a treinar no Olival.

Além dos dois centrais, também o guarda-redes Mbaye, que fez ginásio, é outro dos nomes no boletim clínico dos dragões.

Os campeões nacionais continuam a preparar o jogo da 13.ª jornada da Liga, que se disputa no Estádio Municipal de Famalicão (sexta-feira, 21h00), a contar para a 13.ª jornada do campeonato.



Os dragões voltam a treinar esta quinta-feira, às 10h30, no Olival. A partir das 12h30, Sérgio Conceição fará a conferência de imprensa de antevisão do jogo.