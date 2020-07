Depois da vitória robusta frente ao Belenenses, o FC Porto iniciou esta segunda-feira a preparação do jogo com o Tondela, da 30.ª jornada da Liga.

No Olival, apenas Marcano (fez tratamento) não esteve às ordens do técnico dos azuis e brancos, Sérgio Conceição. O defesa-central está a recuperar de uma lesão no joelho.

Refira-se que o FC Porto defronta o Tondela na quinta-feira, no Estádio João Cardoso, a partir das 19h15. Os dragões podem festejar o título logo nessa noite, caso vençam os beirões e o Benfica perca em Famalicão.