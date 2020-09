O Sporting iniciou esta sexta-feira a preparação para o jogo com o Paços de Ferreira, da 2.ª jornada da Liga, um dia após o triunfo frente ao Aberdeen, para a Liga Europa.

Os leões treinaram em Alvalade ainda a meio-gás, já que os titulares na partida com a formação escocesa fizeram apenas trabalho de recuperação. Só o guarda-redes Adán trabalhou normalmente no relvado com o restante plantel.

O Sporting regressa no sábado aos treinos, já na Academia de Alcochete. O encontro com o Paços está agendado para domingo, a partir das 18h30.

De resto, os leões continuam com a «bolha» iniciada no Algarve aquando dos vários testes positivos no plantel. O treino de sábado, como acima referido, será na academia, mas longe da ala profissional. Além disso, o plantel verde e branco continua instalado num hotel, para precaver qualquer contacto com exterior da «bolha».

