O Sporting regressou este domingo à tarde aos trabalhos, com uma sessão de treino na Academia de Alcochete, com vista para o jogo com o Portimonense, da 16ª jornada, agendado para a próxima quarta-feira.

Ruben Amorim não contou com seis jogadores neste primeiro treino após os três dias de pausa natalícia: Ugarte e Tiago Tomás estão infetados com covid-19, Jovane, Feddal, Porro e Rúben Vinagre estão lesionados e entregues ao departamento médico.

O Sporting volta a treinar esta segunda-feira de manhã, novamente em Alcochete.