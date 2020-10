Malang Sarr já trabalhou às ordens de Sérgio Conceição, no treino que o plantel do FC Porto cumpriu na manhã desta quarta-feira.

O defesa francês, confirmado como reforço na véspera, por empréstimo do Chelsea, foi a grande novidade na preparação do clássico com o Sporting, em Alvalade.

Evanilson já recuperou de lesão e também trabalhou com o restante grupo.

Doze internacionais dos dragões estiveram ausentes da sessão matinal, por estarem ao serviço das respetivas seleções: Pepe e Sérgio Oliveira (Portugal); Diogo Costa, Diogo Leite, Fábio Vieira (Portugal Sub-21); Francisco Meixedo (Portugal Sub-20); Zaidu (Nigéria); Loum (Senegal); Medhi Taremi (Irão); Tecatitio Corona (México); Nanu (Guiné-Bissau) e Marko Grujic (Sérvia).

Também Marchesín, Iván Marcano e Mbaye não pisaram o relvado do Olival, uma vez que continuam a recuperar de lesão.