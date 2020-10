O guarda-redes Agustín Marchesín, em tratamento a uma contusão na grade costal, aumenta as baixas do FC Porto na preparação para a receção ao Marítimo, da terceira jornada da I Liga, marcada para as 18h30 de sábado.

De acordo com nota informativa oficial dos azuis e brancos, três das cinco ausências são agora guarda-redes: isto porque Cláudio Ramos continua em regime de treino integrado condicionado e Mbaye realizou novamente tratamento a grave lesão.

Já o avançado Evanilson continua em treino condicionado e trabalho de ginásio, ao passo que o defesa espanhol Iván Marcano fez tratamento e ginásio.