O FC Porto fez, na manhã desta sexta-feira, o quinto dia de treinos da pré-época 2020/2021, marcado pelas ausências do japonês Shoya Nakajima e do cabo-verdiano Zé Luís, não vistos nos 15 minutos de treino aberto à comunicação social, no Olival.

O treinador dos dragões, Sérgio Conceição, voltou a integrar o defesa-central português Diogo Queirós, que na terça-feira tinha sido a principal novidade nos trabalhos do campeão nacional. Outro central, Ivan Marcano, não iniciou a sessão: o espanhol recupera de problemas físicos.

A situação de Nakajima continua sem ter uma decisão conhecida por parte do clube. O extremo asiático, recorde-se, esteve sem treinar durante grande parte das semanas após a retoma da I Liga de 2019/2020 e não disputou qualquer minuto nesse período. Já Zé Luís está de fora, sabendo-se que esteve em contacto com uma pessoa infetada com covid-19 recentemente.

Foram 27 os jogadores que arrancaram a sessão de trabalhos matinal desta sexta-feira, num dia que tem nova sessão, à porta fechada, às 16 horas.

Corrida, ‘meiinho’ e boa disposição

No período aberto à comunicação social, no Olival, o grupo realizou alguns minutos de corrida em redor do relvado. Houve ainda troca de bola em duplas, com o adjunto Dembelé e o treinador de guarda-redes, Diamantino Figueiredo, mais de perto na orientação.

Mais tarde, já com o olhar mais próximo de Sérgio Conceição e do adjunto, Vítor Bruno, os jogadores de campo foram divididos em dois grupos e realizaram um ‘meiinho’, com boa disposição à mistura, enquanto era trabalhada a posse de bola, na tentativa de dar o maior número de toques possível.

Em simultâneo, os quatro guarda-redes disponíveis – Marchesín, Cláudio Ramos, Diogo Costa e Mbaye – prosseguiram trabalho específico, junto de Diamantino Figueiredo.