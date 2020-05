O FC Porto cumpriu, esta quarta-feira, o terceiro treino da semana após o período de confinamento motivado pela covid-19, de novo sem qualquer lesionado a registar e com um trio da equipa B, pelo segundo dia consecutivo.

O guarda-redes Francisco Meixedo, o médio Fábio Vieira e o avançado João Mário trabalharam com o plantel principal e às ordens do treinador Sérgio Conceição. No caso de Meixedo, regista-se a terceira chamada em três treinos, uma vez que já tinha estado presente na segunda-feira.

Tal como nos dias anteriores e devido às questões de segurança sanitária, o plantel trabalhou dividido em três grupos.

Nova sessão está marcada, no Olival, para quinta-feira, a partir das 8h45.