Jesús Corona continua a figurar no boletim clínico do FC Porto e está em risco a sua utilização para a receção ao Tondela, no próximo sábado (20h30), a contar para a 9.ª jornada da Liga.

O mexicano fez tratamento e, tal como na véspera, não integrou o treino desta manhã no centro de estágios do Olival.

Além de Corona, também Pepe continua em tratamento. No boletim clínico portista figuram ainda os nomes de Mbaye (tratamento e ginásio) e Marcano (treino condicionado e ginásio), a recuperarem de lesão.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta sexta-feira, às 10h30, no Olival. A partir das 12h00, Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo da Liga em conferência de imprensa.