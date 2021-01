O futebolista brasileiro Otávio foi a mais recente baixa no treino do FC Porto, este sábado, no arranque da preparação para o jogo ante o Rio Ave, da 16.ª jornada da I Liga. O médio esteve em tratamento a uma distensão muscular na coxa esquerda.

Otávio saiu lesionado do jogo da noite de sexta-feira, da Taça de Portugal, ante o Gil Vicente, tendo-se juntado a Marcano e Mbaye no boletim clínico dos dragões. O defesa espanhol fez treino condicionado e o guardião senegalês trabalho de ginásio.

A equipa azul e branca volta a treinar às 10h30 de domingo, no segundo e último dia de preparação para o jogo ante a equipa de Vila do Conde, que vai marcar a estreia de Miguel Cardoso no comando técnico dos rioavistas.

O FC Porto-Rio Ave joga-se às 19 horas de segunda-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.