O FC Porto arrancou, esta quinta-feira, a preparação do duelo diante do Portimonense, ainda sem Pepe, que continuou o tratamento a uma lesão no pé esquerdo.

O internacional português, que renovou com os azuis e brancos esta semana, contraiu uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo frente ao Manchester City, que o obrigou a falhar os últimos dois jogos e, também por isso, não integra o lote de convocados de Fernando Santos para os próximos compromissos da seleção nacional.

De acordo com os dragões, além de Pepe, também Mbaye (tratamento e ginásio) e Marcano (treino condicionado e ginásio) constam no boletim clínico.

Depois da vitória europeia frente ao Marselha, o FC Porto recebe o Portimonense, este domingo, a partir das 17h15, em jogo da sétima jornada da I Liga.