Um dia após a vitória expressiva frente ao Sacavenense, o Sporting voltou aos treinos em Alcochete, com vista à preparação do jogo com o Moreirense, da oitava jornada da Liga.

Os titulares da partida da Taça de Portugal fizeram trabalho de recuperação no ginásio, com exceção de Luís Maximiano, que treinou no relvado.

No boletim clínico continua Pedro Gonçalves, que realizou apenas tratamento e ginásio. De resto, o jovem recebeu os prémios de jogador e médio do mês de setembro e outubro da Liga.