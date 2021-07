O futebolista espanhol Pedro Porro realizou tratamento este sábado à luxação da articulação tibioperoneal superior do joelho direito, tendo sido a baixa no treino do Sporting esta manhã.

Porro lesionou-se no jogo da passada quinta-feira, ante o Belenenses, e não contou para o lote de jogadores às ordens do treinador Ruben Amorim, em mais uma sessão de trabalhos, em Lagos.

O Sporting ainda não apontou o possível tempo de paragem do defesa direito, adivinhando-se assim difícil a possibilidade de ser opção para o arranque oficial, na Supertaça ante o Sporting de Braga.

O campeão nacional volta a treinar na manhã de domingo, à porta fechada.