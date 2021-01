Depois de uma dia de folga, a equipa do Sporting regressou esta sexta-feira aos treinos, com vista à preparação do dérbi com o Benfica.

Segundo nota dos leões, o treinador Ruben Amorim «orientou um treino de muita exigência» e no qual não se registou qualquer ausente devido a problemas físicos.

O Sporting volta a treinar este sábado, a partir das 10h00. O jogo com o Benfica está agendado para segunda-feira, a partir das 21h30.