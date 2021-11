Ruben Amorim trabalhou nesta segunda-feira com algumas baixas, um dia depois de o Sporting ter vencido o P. Ferreira.

Coates e Neto juntaram-se a Pedro Porro no boletim clínico dos leões, tal como já tinha sido revelado por Amorim no caso do português e pela federação uruguaia no caso de Coates.

Além dos três lesionados, o treinador do Sporting não teve à disposição os cinco jogadores chamados às respetivas seleções: Matheus Nunes e João Palhinha (Portugal), Pablo Sarabia (Espanha), Manuel Ugarte (Uruguai) e Gonçalo Inácio (Portugal sub-21).

Nesta terça-feira o plantel leonino vai gozar uma folga, voltando a treinar na quarta-feira.