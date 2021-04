O FC Porto não tem tempo a perder e, depois de vencer no sábado em Tondela, começou este domingo a preparar o jogo com o Chelsea, a disputar na próxima terça-feira no Estádio Sanchez Pizjuán, em Sevilha.

O plantel portista trabalhou no Centro de Treinos do Olival com apenas uma baixa: Mbaye continua lesionado e é nesta altura o único jogador que não pode entrar nas contas do treinador Sérgio Conceição, sendo que todos os outros estão aptos.

Recorde-se que Taremi e Sérgio Oliveira (após castigo) estão de volta à equipa, que disputa a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Apesar do jogo ser novamente em Sevilha, desta vez joga na qualidade de visitante.

O FC Porto volta a treinar esta segunda-feira no Olival pelas 12 horas, uma hora depois disso Sérgio Conceição e um jogador falam aos jornalistas e à tarde a comitiva viaja para Espanha.