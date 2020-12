O FC Porto voltou a treinar esta sexta-feira, com vista à preparação para o jogo com o Nacional, agendado para domingo.

Sérgio Conceição voltou a não contar com quatro nomes, entregues ao departamento clínico: Mbaye (ginásio), Marcano (treino condicionado), Pepe (ginásio) e Zaidu (treino condicionado).

O FC Porto recebe o Nacional do domingo, no Estádio do Dragão, em jogo da décima jornada da Liga. A partida está agendada para as 20h00.