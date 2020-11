O Sporting continuou a preparar este sábado a deslocação a Sacavém, onde na próxima segunda-feira defronta o Sacavanense em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

A sessão desta manhã teve a maior novidade em Coates: depois de no dia anterior ter treinado no relvado sob vigilância médica, o capitão já trabalhou normalmente, sem nenhuma limitação, mostrando que pode ser opção para Sacavém.

De resto, Sporar já se juntou ao grupo leonino, depois de regressado da sua seleção, enquanto Nuno Mendes continua entregue ao departamento médico, fazendo apenas ginásio e tratamento. O esquerdino é uma das duas baixas do plantel, que também não conta com Gonzalo Plata, este por estar infetado com covid-19.

O Sporting volta a treinar este domingo, pelas 10 horas, na Academia de Alcochete, estando marcada para as 18.30 horas, no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade, a habitual conferência de imprensa de Ruben Amorim.