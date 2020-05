O FC Porto reiniciou os trabalhos de campo no Olival com o plantel dividido em três grupos, esta segunda-feira, no Centro de Treinos. Os futebolistas chegaram ao recinto entre as 8h45 e as 11h30, de acordo com a informação publicada pelo emblema azul e branco, atual líder da I Liga.

Os elementos do plantel realizaram testes de imunidade à covid-19 e também medições antropométricas, de forma individual e com hora marcada para cada um. Também a equipa técnica liderada por Sérgio Conceição realizou os testes serológicos.

Sem jogadores a registar no boletim clínico, a sessão de trabalhos, que durou até às 13 horas, contou com o guarda-redes do FC Porto B, Francisco Meixedo. Elementos da claque do FC Porto «Super Dragões» foram ao Olival cantar pelo clube.

O plantel volta a treinar dividido em três grupos a partir das 9 horas de terça-feira.