O nome do jovem atleta madrileno Diego Méntrida tem sido o mais falado do triatlo de Santander e não é por ter vencido a prova, mas pelo gesto de desportivismo que lhe custou mesmo o pódio.

Diego Méntrida, de 21 anos, estava em quarto lugar, atrás do britânico James Teagle, quando este se enganou no percurso, o que o levou a terceira posição, que lhe daria o lugar no pódio.

Mas o espanhol de 21 anos preferiu o desportivismo à medalha. Esperou que o britânico voltasse ao percurso certo e, a apenas uns metros da meta, deixou-o passar à frente, para a posição que ocupava antes de se enganar.

Veja as imagens: