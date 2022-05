Morreu na noite de domingo, no hospital, o atleta que se sentiu mal durante o «Challenge Lisboa», uma prova de triatlo que decorreu na capital do país.

A organização da prova confirmou isso mesmo nas redes sociais.

«Durante a parte da natação, a equipa de segurança reparou que o atleta estava com problemas e forneceu assistência médica de imediato. Ele foi transportado para a tenda médica, onde conseguiram reanimá-lo e levá-lo à pressa para o hospital. No entanto, soubemos que no domingo que o atleta faleceu, infelizmente», lê-se, na nota.