O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) absolveu o Sporting de Braga do castigo de dois jogos de interdição do estádio, que tinha sido aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa estava o alegado apoio a grupos não organizados de adeptos.

O TAD retirou agora o castigo aplicado ao emblema «arsenalista», conforme adiantado à agência Lusa por fonte do clube, mas a Federação Portuguesa de Futebol pode ainda recorrer.