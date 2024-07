Esta terça-feira foi um dia de decisões disciplinares, por parte da Federação Portuguesa de Futebol e do Tribunal Arbitral do Desporto. Além de processos relacionados com Ousmane Diomande, Hugo Viana, e outros dirigentes da Liga, foi dada razão a um recurso interposto por Jorge Costa.

O antigo treinador do AVS SAD, agora diretor-desportivo do FC Porto, vai poder estar no banco de suplentes na partida da Supertaça, pois fica sem qualquer castigo - tinha-lhe sido imposta uma suspensão de 11 dias e multa de 1340 euros, pelo Coselho de Disciplina da FPF.

Tudo aconteceu devido a um desentendimento e troca de insultos entre Jorge Costa e um adepto, depois de um jogo contra o Tondela. Na fundamentação dada por Jorge Costa ao TAD, ele admite que esta altercação aconteceu «quando já não se encontrava dentro do estádio, mas no parque de estacionamento, e após ter sido reiteradamente insultado e ofendido por um espetador».

Esse espetador terá chamado «filho da p***» ao então treinador do AVS SAD, sendo que este retorquiu: «Filho da p*** és tu, resolvemos isto mano a mano». Como tudo aconteceu fora do estádio e já depois do jogo, o TAD dá razão a Jorge Costa quando este justifica que este incidente não aconteceu na pele de «agente desportivo», já fora do recinto do encontro.